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В Бурятии сотрудники МЧС соревнуются в гиревом спорте

В Бурятии сотрудники МЧС соревнуются в гиревом спорте
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Участвуют 60 человек

В Улан-Удэ проходит спартакиада Главного управления МЧС России по Бурятии по гиревому спорту.

В соревнованиях участвуют 60 сотрудников МЧС в составе 10 команд.

- Борьба идёт в шести весовых категориях: 63, 68, 73, 78, 85 и 85+. Участники соревнований выполняют упражнение «двоеборье» двумя гирями весом по 24 килограмма, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортсмены, показавшие лучший результат, примут участие в соревнованиях окружного уровня, которые пройдут в Бурятии в октябре. 
МЧС спорт гиревой спорт

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