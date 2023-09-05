В Бурятии сотрудники МЧС соревнуются в гиревом спорте

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Участвуют 60 человек



В Улан-Удэ проходит спартакиада Главного управления МЧС России по Бурятии по гиревому спорту.



В соревнованиях участвуют 60 сотрудников МЧС в составе 10 команд.



- Борьба идёт в шести весовых категориях: 63, 68, 73, 78, 85 и 85+. Участники соревнований выполняют упражнение «двоеборье» двумя гирями весом по 24 килограмма, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Спортсмены, показавшие лучший результат, примут участие в соревнованиях окружного уровня, которые пройдут в Бурятии в октябре.

