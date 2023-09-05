В Улан-Баторе открылся совместный «антипустынный» центр
1 сентября в столице Монголии Улан-Баторе состоялось торжественное открытие монголо-китайского центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием.
Агентство по сотрудничеству в области международного развития и государственное управление лесного и степного хозяйства КНР 1 сентября провели рабочие переговоры с министерством экономического развития Монголии, министерством строительства и градостроительства и другими соответствующими ведомствами в Улан-Баторе и совместно подписали соглашение в поддержку монгольского плана «Миллиард деревьев» и рамочное соглашение о сотрудничестве между Китаем и Монголией по борьбе с опустыниванием. Также здесь состоялась церемония открытия совместного центра сотрудничества.
Как сообщает новостное агентство «Синьхуа», новый центр станет важной платформой для сотрудничества Китая и Монголии по предотвращению опустынивания. Под руководством и при поддержке ведомств, связанных с лесным хозяйством, созданное учреждение примет участие в программе правительства Китая, а также поддержит план Монголии «Миллиард деревьев».
Отметим, что план включает в себя строительство демонстрационных зон охраны окружающей среды и восстановление лесов Монголии, продвижение китайских технологий и моделей лесонасаждения и посадки трав, борьбы с опустыниванием, строительство станций мониторинга песка и пыли в районе пустыни Гоби в Китае и Монголии, а также развитие сотрудничества в области мониторинга песчаных и пыльных бурь и их раннего предупреждения.
В вышеупомянутых мероприятиях приняли участие представители международных организаций и учреждений, таких как программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Монголия и Китай будут совместно бороться с опустыниванием
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