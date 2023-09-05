В Улан-Удэ раненым бойцам передали средства гигиены и сладости

Посылку для них собрали в одном из соцучреждений республики



Жители Бурятии, волонтёры, различные организации, а также учреждения, подведомственные Минсоцзащиты РБ, помогают военным госпиталям, где проходят лечение раненые участники специальной военной операции. Об этом рассказала в своём telegram-канале глава ведомства Татьяна Быкова.



На днях сотрудники республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних передали гуманитарный груз в госпиталь, который находится в военном городке Сосновый Бор. Представители регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» связались с медучреждением и узнали, что именно требуется находящимся там бойцам из разных российских регионов.



- Ребята нуждаются в средствах гигиены. А ещё они попросили привезти сладости к чаю – печенье, пряники, конфеты и газированные напитки. Таким образом сформировали посылку, которую передали из рук в руки. Желаем всем скорейшего выздоровления, – отметила Татьяна Быкова.



