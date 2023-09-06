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В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья

В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в Еравнинском районе

15 сентября в Бурятии, на центральной площади села Сосново-Озёрское состоится Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе.

Традиционное мероприятие пройдёт по следующей программе:
10:30-11:00 - Построение колонн для торжественного шествия
11:00-11:15 - Торжественное шествие колонн учащихся на центральную площадь. Возглавляют колонну тренеры-преподаватели Еравнинского района, далее СОСШ №1, СОСШ №2, команды поселений и организаций
11:15-11:30 - Торжественное открытие праздника «Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе»
11:40-12:00 - Флешмоб учеников СОСОШ-1, СОШ №2
12:00 - Зарядка с чемпионами
12:30 - Старт всеобщего районного праздничного легкоатлетического кросса «Кросс Наций - 2023»
14:00 - Праздничные номера и награждение победителей и призёров по итогам праздника «Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе»

Параллельно программе еравнинцы смогут сдать нормативы ГТО. Также будет работать площадка «Аллея здоровья» на центральной площади. Все желающие могут пройти профилактическое медицинское обследование, узнать свой рост, вес, артериальное давление, индекс массы тела, уровень сахара и холестерина в крови, жизненный объем лёгких, мышечную силу рук и получить консультацию врачей-специалистов Еравнинской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Возрастное ограничение: 6+.
Еравнинский район Бурятия спорт Здоровый образ жизни

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