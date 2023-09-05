Здесь будут отдыхать и дети, и взрослые. ФОТО
В Улан-Удэ на Шишковке построили новые детскую и спортивную площадки для детских игр и отдыха взрослых. Дворовую территорию благоустроили на улице Пушкина, 33.
Поздравить местных жителей пришли депутаты Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев и Вадим Бредний. Депутаты пожелали жителям беречь новую территорию и активно заниматься на спортивных тренажёрах.
Работы провели в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Всего в этом году в столице Бурятии благоустроили шесть дворовых территорий. На это выделили 56 миллионов рублей.
Каждый двор, который благоустраивают по проекту, с индивидуальным дизайном. Они находятся в центре микрорайонов, чтобы были доступными для всех.
Главное отличие «тысячи» дворов в том, что здесь создают условия для горожан всех возрастов - и для маленьких ребятишек, и для детей побольше, для спортсменов, для взрослых, для бабушек и дедушек. В итоге такой двор становится центром притяжения жителей микрорайона.
В Улан-Удэ открыли детскую площадку на Шишковке
Общество, Фото:
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