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В Улан-Удэ открыли детскую площадку на Шишковке

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Здесь будут отдыхать и дети, и взрослые. ФОТО

В Улан-Удэ на Шишковке построили новые детскую и спортивную площадки для детских игр и отдыха взрослых. Дворовую территорию благоустроили на улице Пушкина, 33.

Поздравить местных жителей пришли депутаты Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев и Вадим Бредний. Депутаты пожелали жителям беречь новую территорию и активно заниматься на спортивных тренажёрах.

Работы провели в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Всего в этом году в столице Бурятии благоустроили шесть дворовых территорий. На это выделили 56 миллионов рублей.

Каждый двор, который благоустраивают по проекту, с индивидуальным дизайном. Они находятся в центре микрорайонов, чтобы были доступными для всех.

Главное отличие «тысячи» дворов в том, что здесь создают условия для горожан всех возрастов - и для маленьких ребятишек, и для детей побольше, для спортсменов, для взрослых, для бабушек и дедушек. В итоге такой двор становится центром притяжения жителей микрорайона.
детские площадки дворовые

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