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Дожди и похолодание: В Бурятии резко испортится погода

Дожди и похолодание: В Бурятии резко испортится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике объявили штормовое предупреждение

В Бурятии передали штормовое предупреждение. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Бурятский гидрометцентр, в среду, 6-го и в четверг, 7-го сентября, в республике ожидаются сильные дожди, местами – с грозами.

Кое-где даже обещают град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура за окном опустится на 8 и более градусов.

Жителей республики призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
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