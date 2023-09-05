Дожди и похолодание: В Бурятии резко испортится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике объявили штормовое предупреждение



В Бурятии передали штормовое предупреждение. Как сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Бурятский гидрометцентр, в среду, 6-го и в четверг, 7-го сентября, в республике ожидаются сильные дожди, местами – с грозами.



Кое-где даже обещают град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура за окном опустится на 8 и более градусов.



Жителей республики призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

