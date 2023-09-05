Всего за ходом выборов будут наблюдать более 1,6 тысяч человек
Более 1,6 тыс общественных наблюдателей от Общественной палаты Бурятии будут работать 10 сентября, в единый день голосования.
Также будут задействованы общественные наблюдатели от политических партий и от одномандатников, которые представляют свои кандидатуры на выборах в Народный Хурал.
Общественные наблюдатели – люди разного возраста (от 18 до 65 лет): медики, спортсмены, педагоги, спортсмены, представители предприятий Бурятии. В число общественных наблюдателей вошли также 250 блогеров: в своих аккаунтах они покажут, как будет проходить голосование на участках.
В единый день голосования с 8:00 до 21:00 в Улан-Удэ будет работать центр общественного наблюдения. В его составе 15 человек - это политологи, юристы, социологи, члены Общественной палаты Бурятии.
В Бурятии на выборах будут работать блогеры-наблюдатели
Общество, Фото:
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