В районе Бурятии появятся два новых МФЦ

Общество, Фото: пресс-служба минэкономики РБ

Их создадут в Нижней Иволге и Иволгинске



В Иволгинском районе Бурятии появятся два новых многофункциональных центра. Трёхсторонние соглашения о реализации инвестиционных проектов были подписаны накануне.



- Благодаря этому инвестиционному проекту жители Иволгинского района получат два современных просторных здания МФЦ в Нижней Иволге и Иволгинске. Дополнительно в зданиях расположатся магазины самообслуживания, пункты проката коньков, автомобильный регистрационный пункт и фермерский островок, - отметил директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.



Общий объём инвестиций в проекты составит 241 млн рублей. Будет создано 124 новых рабочих места, сообщили в пресс-службе министерства экономики РБ.

