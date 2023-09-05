Их создадут в Нижней Иволге и Иволгинске
В Иволгинском районе Бурятии появятся два новых многофункциональных центра. Трёхсторонние соглашения о реализации инвестиционных проектов были подписаны накануне.
- Благодаря этому инвестиционному проекту жители Иволгинского района получат два современных просторных здания МФЦ в Нижней Иволге и Иволгинске. Дополнительно в зданиях расположатся магазины самообслуживания, пункты проката коньков, автомобильный регистрационный пункт и фермерский островок, - отметил директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.
Общий объём инвестиций в проекты составит 241 млн рублей. Будет создано 124 новых рабочих места, сообщили в пресс-службе министерства экономики РБ.
В районе Бурятии появятся два новых МФЦ
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