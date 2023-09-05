А часть горожан испытывают к ним ненависть
Почти половина – 48% – жителей бурятской столицы уважают своего непосредственного руководителя. Причём женщины, как выяснили специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, испытывают такое чувство чаще мужчин (50% и 46% соответственно).
Представители сильного пола чаще говорят о равнодушии по отношению к начальству (29% против 22% среди женщин). В общей же сложности безразличны к боссу 25% наших земляков.
В симпатии к шефу признались 9% опрошенных, в ненависти – 7% и только 1% улан-удэнцев питают к руководству любовь.
Половина улан-удэнцев уважают своих начальников
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