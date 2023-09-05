В Бурятском театре оперы и балета пройдёт премьера оперы
21 и 22 ноября в Улан-Удэ состоится долгожданная премьера национальной оперы Баира Дондокова «Эреэхэн» (12+). Спектакль покажут в рамках празднования столетия республики в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.
Напомним, что за основу либретто национальной оперы «Эреэхэн» взята пьеса выдающегося бурятского писателя, учёного и общественного деятеля Базара Барадина «Ехэ Удаган Абжаа» (12+) о походе представителей бурятских родов в Москву к Петру I. Автором либретто и музыки стал композитор, член союза композиторов России, член союза московских композиторов, кандидат философских наук Баир Дондоков. Эскиз оперы был показан в финале открытого конкурса на создание национальной оперы в рамках подготовки и проведения празднования столетия образования Республики Бурятия.
По информации театра оперы и балета, также осенью для публики представят и другие национальные спектакли: оперу «Энхэ-Булат батор» (6+), национальный балет «Земля веры- Баргуджин Тукум» (6+), первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» (6+).
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ покажут национальные спектакли
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