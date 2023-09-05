На днях состоится открытие памятника
7 сентября в Улан-Удэ откроют памятник воинам трёх поколений. Его установили на территории участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №7 (УФИЦ).
Памятник смастерил осуждённый Эдуард. Скульптура символизирует собой воинов трёх поколений: богатырь, советский солдат, а также современный боец. Памятник посвящён подвигам и заслугам героев всех времён и поколений Древней Руси, Советского Союза и новой России.
На открытии будет присутствовать начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев, заместитель председателя республиканского правительства Пётр Мордовской, а также руководство и сотрудники УФИЦ.
Как сообщал «Байкал-Daily», УФИЦ при исправительной колонии №7 заработал в ноябре 2022 года. Здесь находятся осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Днём они уезжают на работу, а вечером возвращаются в это здание. При этом им разрешено пользоваться гаджетами, интернетом и общаться с родными.
В Улан-Удэ осуждённый создал памятник воинам трёх поколений
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