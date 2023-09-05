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В Забайкалье на день запретят розничную продажу алкоголя

В Забайкалье на день запретят розничную продажу алкоголя
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничение будут действовать 11 сентября

11 сентября – Всероссийский день трезвости. В этот день не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Забайкальского края. Данное ограничение действует с 2020 года.

- Во избежание мер административного воздействия, просим участников алкогольного рынка 11 сентября 2023 года соблюдать запрет на розничную продажу алкоголя и напоминаем, что нарушение данного запрета влечёт за собой наложение административного штрафа для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
Забайкальский край

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