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В Иркутске образовано школьное научное сообщество

В Иркутске образовано школьное научное сообщество
Общество,  Фото:pixabay.com
В него принимаются призёры олимпиад, конкурсов и конференций

В столице Иркутской области появилось школьное научное сообщество «Смелые креативные исследователи проектов». Приказ о его создании подписали в департаменте образования администрации города.

– Новое объединение сыграет важную роль в выявлении талантливых ребят и их поддержке. Реализация этого проекта также поможет юным иркутянам определиться с будущей профессией, – отметила начальник департамента Анжела Головко.

В сообщество могут вступить учащиеся общего и дополнительного образования, которых интересует исследовательская деятельность в таких дисциплинах, как: робототехника, математика, физика, химия и биология. Детям обеспечат условия для изобретательства и демонстрации своих достижений. Будут организованы научно-практические конференции, олимпиады, семинары и форумы, экскурсии.

К проведению мероприятий присоединится фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области (НОЦ «Байкал»). Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на августовском совещании педагогов региона.

Для того, чтобы попасть в сообщество, ребёнку нужно быть призёром или победителем всероссийской олимпиады, а также конкурсов, конференций, олимпиад муниципального, регионального или федерального уровней. В каждой школе заявления от учащихся будет принимать заместитель директора, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Иркутск образование наука

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