В Бурятии опровергли слухи о начале частичной мобилизации

Появившийся в соцсетях «приказ Минобороны РФ» оказался фейком





Недавно в Интернете поползли слухи о начале частичной мобилизации в России. В документе за «подписью» министра обороны РФ Сергея Шойгу, который вовсю распространяется в соцсетях, говорится, что якобы военкоматы совместно с властями российских регионов якобы должны организовать призыв на военную службу «200 тысяч граждан в срок не позднее 01.11. 2023 года».Кроме того, отмечается, что «приказ» вступает в силу с 11 сентября. Как выяснилось, это обычный фейк.- Распространяется ложная информация о введении якобы мобилизации. В Сети гуляет сфабрикованный приказ министра обороны РФ, – сообщили в правительстве Бурятии.Жителей республики призвал быть бдительными и доверять только проверенным и официальным источникам.