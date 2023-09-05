В Бурятии опровергли слухи о начале частичной мобилизации

Появившийся в соцсетях «приказ Минобороны РФ» оказался фейком
Недавно в Интернете поползли слухи о начале частичной мобилизации в России. В документе за «подписью» министра обороны РФ Сергея Шойгу, который вовсю распространяется в соцсетях, говорится, что якобы военкоматы совместно с властями российских регионов якобы должны организовать призыв на военную службу «200 тысяч граждан в срок не позднее 01.11. 2023 года».
Кроме того, отмечается, что «приказ» вступает в силу с 11 сентября. Как выяснилось, это обычный фейк.
- Распространяется ложная информация о введении якобы мобилизации. В Сети гуляет сфабрикованный приказ министра обороны РФ, – сообщили в правительстве Бурятии.
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