В Улан-Удэ волонтёры обеспечат «Доступную среду» на выборах

10 сентября в Улан-Удэ пройдёт акция «Доступная среда на выборах». Её цель – оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в участии на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва.Волонтёры будут дежурить с 8:00 часов. Список УИКов, где пройдёт акция, приведён ниже.