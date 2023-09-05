Помощь окажут пожилым и маломобильным гражданам
10 сентября в Улан-Удэ пройдёт акция «Доступная среда на выборах». Её цель – оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам в участии на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва.
Волонтёры будут дежурить с 8:00 часов. Список УИКов, где пройдёт акция, приведён ниже.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ волонтёры обеспечат «Доступную среду» на выборах
Общество, Фото:
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