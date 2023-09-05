Спортсменка из Бурятии победила чемпионку мира по ММА

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Ульяна Фирсова – первая в республике девушка-боец ММА



Победой для представительницы Бурятии Ульяны Фирсовой завершился рейтинговый бой в бойцовский лиге «Наше дело» по правилам профессионального ММА.



Спортсменка единогласным решением судей в бою с чемпионкой мира по рукопашному бою и ММА Марией Самопуцовой одержала безоговорочную победу.



В министерстве спорта РБ отмечают, Ульяна является первой в республике девушкой - бойцом ММА. В начале года она отличилась на профессиональной арене в «Fighter show».

