Ульяна Фирсова – первая в республике девушка-боец ММА
Победой для представительницы Бурятии Ульяны Фирсовой завершился рейтинговый бой в бойцовский лиге «Наше дело» по правилам профессионального ММА.
Спортсменка единогласным решением судей в бою с чемпионкой мира по рукопашному бою и ММА Марией Самопуцовой одержала безоговорочную победу.
В министерстве спорта РБ отмечают, Ульяна является первой в республике девушкой - бойцом ММА. В начале года она отличилась на профессиональной арене в «Fighter show».
Спортсменка из Бурятии победила чемпионку мира по ММА
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