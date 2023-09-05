Обновлённый двор в микрорайоне Улан-Удэ стал местом притяжения жителей





Здесь построили современную площадку формата «Минимал», включающую семь зон отдыха для всех возрастов, сообщили в комитете городского хозяйства. Двор благоустроили по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке».



– Мы открываем уже вторую обновлённую площадку в этом году. Благоустройство идёт по проекту реновации дворов в населённых пунктах Дальнего Востока по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Это абсолютно новый подход к созданию пространств рядом с домом - детских игровых площадок, многофункциональных площадок для спорта и других зон, – сказал на открытии двора Сергей Гашев, заммэра – председатель комитета городского хозяйства.



Всего этим летом в Улан-Удэ по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» построили шесть мини-парков с индивидуальным дизайном. Два объекта сданы, ещё четыре будут открыты в ближайшее время.



Общая площадь всех благоустраиваемых дворов составляет 14 тыс. 535 кв. метров. Проект преобразит придомовые территории у шести тысяч уланудэнцев. На обновление дворов из федерального бюджета выделено 56 млн рублей.



В прошлом году Улан-Удэ впервые принимал участие в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке», благодаря чему удалось обновить 13 городских дворов.

