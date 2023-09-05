Больница в Улан-Удэ получила УЗИ-аппараты за 4,5 млн

Общество, Фото: минздрав Бурятии

Специалисты прошли обучение для работы на новом оборудовании



Городская больница № 5 в Улан-Удэ получила два новых аппарата ультразвуковой системы. Они обошлись в 4,5 млн рублей.



- Это новые современные аппараты, которые имеют четыре датчика, при помощи которых можно проводить гинекологические исследования, исследования органов брюшной полости, мягких тканей, сердца и сосудов. Специалисты УЗИ поликлиники прошли обучение на новых аппаратах и уже обследуют пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.



Оборудование получили по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

