05 сентября

04 сентября

Популярное

Больница в Улан-Удэ получила УЗИ-аппараты за 4,5 млн

Больница в Улан-Удэ получила УЗИ-аппараты за 4,5 млн
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Специалисты прошли обучение для работы на новом оборудовании

Городская больница № 5 в Улан-Удэ получила два новых аппарата ультразвуковой системы. Они обошлись в 4,5 млн рублей.

- Это новые современные аппараты, которые имеют четыре датчика, при помощи которых можно проводить гинекологические исследования, исследования органов брюшной полости, мягких тканей, сердца и сосудов. Специалисты УЗИ поликлиники прошли обучение на новых аппаратах и уже обследуют пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Оборудование получили по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
больница медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Обновлённый двор в микрорайоне Улан-Удэ стал местом притяжения жителей
Обновлённый двор в микрорайоне Улан-Удэ стал местом притяжения жителей
Общество, 05.09.2023
В Железнодорожном районе благоустроили двор по улице Пушкина, 33
Больница в Улан-Удэ получила УЗИ-аппараты за 4,5 млн
Больница в Улан-Удэ получила УЗИ-аппараты за 4,5 млн
Общество, 05.09.2023
Специалисты прошли обучение для работы на новом оборудовании
В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
Общество, 05.09.2023
Их пообещали установить в ближайшее время
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
Общество, 05.09.2023
Деятельность лагеря приостановлена на 90 суток
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
Общество, 05.09.2023
Сотрудников ведомства поблагодарили за оказанную поддержку 
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
Общество, 05.09.2023

Вход на концерт только по пригласительным

Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Общество, 05.09.2023
Компанию столице Бурятии составили Казань, Тула и Южно-Сахалинск
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
Общество, 05.09.2023
Конкурс проходил в социально-реабилитационном центре
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
Общество, 05.09.2023
Она будет работать до середины сентября
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Общество, 05.09.2023
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

В Чите закрылась детская железная дорога
В Чите закрылась детская железная дорога
Общество, 05.09.2023
Занятия возобновятся через месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^