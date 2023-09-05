В Кяхте капитально ремонтируют мост

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году



В городе Кяхта по улице Банзарова продолжается капитальный ремонт моста. В настоящее время подрядчик приступил к бурению вертикальных отверстий в монолитных оголовках опор, установке балок для создания опорной системы и другим работам. Напомним, что на капремонт было выделено 71 млн рублей. Строительство объекта начато весной 2023 года.



Старый мост, находящийся в аварийном состоянии, демонтировали. Для удобства жителей через реку открыли движение по временной переправе. В настоящий момент на объекте идёт устройство опор мота, работает бригада из 8 человек, задействованы автокран, экскаватор. Работы выполнены на 30% от общего объёма. Обустройство дорожного полотна асфальтобетонным покрытием будет произведено в 2024 году.



Отметим, что согласно проектной документации мост будет двухпролётным арочным, причём арки будут классической формы. Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам моста будут организованы тротуары для пешеходов, освещение, безопасность движения обеспечат установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом будут отремонтированы прилегающие участки дороги. Ввод объекта запланирован в следующем году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

