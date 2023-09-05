В Улан-Удэ полицейские увезли школьника с линейки в больницу

Ребёнок потерял сознание



1 сентября в Улан-Удэ инспекторы ДПС увезли в больницу ребёнка, который потерял сознание на школьной линейке. Его оперативно доставили в больницу на служебной машине. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.







Всё произошло у школы №52. Патрулировавшие сотрудники ГИБДДД Алдар Банзаракцаев и Евгений Коршунов увидели, что со двора школы выносят мальчика и к ним бежит женщина с просьбой о помощи. Мать рассказала, что девятилетний сын потерял сознание прямо на школьной линейке.



Инспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть. Оперативно оценив ситуацию и не дожидаясь скорую помощь, они решили доставить родителей и мальчика больницу на служебном автомобиле.



Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, полицейские в кратчайшие сроки добрались в больницу.



В МВД отметили, что сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.



- Всё произошло быстро и неожиданно. Повезло, что рядом дежурил патруль. Хотелось бы выразить им огромную благодарность: я растерялась, а ребята – нет. Они сработали оперативно, за что я им очень благодарна. В результате всё хорошо, всё обошлось, - рассказала мама мальчика.





