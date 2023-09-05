05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ полицейские увезли школьника с линейки в больницу

В Улан-Удэ полицейские увезли школьника с линейки в больницу
Общество, 
Ребёнок потерял сознание

1 сентября в Улан-Удэ инспекторы ДПС увезли в больницу ребёнка, который потерял сознание на школьной линейке. Его оперативно доставили в больницу на служебной машине. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Всё произошло у школы №52. Патрулировавшие сотрудники ГИБДДД Алдар Банзаракцаев и Евгений Коршунов увидели, что со двора школы выносят мальчика и к ним бежит женщина с просьбой о помощи. Мать рассказала, что девятилетний сын потерял сознание прямо на школьной линейке.

Инспекторы немедленно сообщили об этом в дежурную часть. Оперативно оценив ситуацию и не дожидаясь скорую помощь, они решили доставить родителей и мальчика больницу на служебном автомобиле.

Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, полицейские в кратчайшие сроки добрались в больницу.

В МВД отметили, что сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

- Всё произошло быстро и неожиданно. Повезло, что рядом дежурил патруль. Хотелось бы выразить им огромную благодарность: я растерялась, а ребята – нет. Они сработали оперативно, за что я им очень благодарна. В результате всё хорошо, всё обошлось, - рассказала мама мальчика.


полиция дети школьники ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
Общество, 05.09.2023
Их пообещали установить в ближайшее время
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
Общество, 05.09.2023
Деятельность лагеря приостановлена на 90 суток
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
Общество, 05.09.2023
Сотрудников ведомства поблагодарили за оказанную поддержку 
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
Общество, 05.09.2023

Вход на концерт только по пригласительным

Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Общество, 05.09.2023
Компанию столице Бурятии составили Казань, Тула и Южно-Сахалинск
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
Общество, 05.09.2023
Конкурс проходил в социально-реабилитационном центре
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
Общество, 05.09.2023
Она будет работать до середины сентября
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Общество, 05.09.2023
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

В Чите закрылась детская железная дорога
В Чите закрылась детская железная дорога
Общество, 05.09.2023
Занятия возобновятся через месяц
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
Общество, 05.09.2023
Реки в столице Бурятии продолжают отступать

В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
Общество, 05.09.2023
Там уже второй месяц нет уличного освещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^