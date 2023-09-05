05 сентября

04 сентября

Популярное

В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления

В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Деятельность лагеря приостановлена на 90 суток

В Бурятии работа санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» приостановлена на 90 суток решением Прибайкальского районного суда. Произошло это из-за недавнего массового отравления.

- Роспотребнадзор при проведении эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни в отношении организации, осуществляющей деятельность по предоставлению услуг питания детям в пищеблоке детского санаторно-оздоровительного лагеря, выявил нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщили в пресс-службе районного суда.

Решение обращено к немедленному исполнению.

Как сообщал «Байкал-Daily», массовое отравление в «Байкальском Бору» произошло 23 августа. У детей разных возрастов начались тошнота и диарея, у некоторых поднялась температура. Всего заболели 28 человек.

Причиной массового отравления стал занос норовирусной инфекции, которая передавалась пищевым путём. В ходе эпидрасследования были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и др.

Заболевание протекало в лёгкой степени, и отравившиеся быстро пошли на поправку.

Следователи СК организовали доследственную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.


отравление летние лагеря

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
Общество, 05.09.2023
Их пообещали установить в ближайшее время
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
Общество, 05.09.2023
Деятельность лагеря приостановлена на 90 суток
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану
Общество, 05.09.2023
Сотрудников ведомства поблагодарили за оказанную поддержку 
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
В Улан-Удэ увидеть индийские танцы смогут только избранные
Общество, 05.09.2023

Вход на концерт только по пригласительным

Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Общество, 05.09.2023
Компанию столице Бурятии составили Казань, Тула и Южно-Сахалинск
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
В Бурятии провели конкурс рисунков «Прокуратура на страже закона»
Общество, 05.09.2023
Конкурс проходил в социально-реабилитационном центре
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
Общество, 05.09.2023
Она будет работать до середины сентября
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Общество, 05.09.2023
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

В Чите закрылась детская железная дорога
В Чите закрылась детская железная дорога
Общество, 05.09.2023
Занятия возобновятся через месяц
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
Общество, 05.09.2023
Реки в столице Бурятии продолжают отступать

В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
В Бурятии целое село погрузилось во тьму из-за долгов
Общество, 05.09.2023
Там уже второй месяц нет уличного освещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^