Деятельность лагеря приостановлена на 90 суток
В Бурятии работа санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» приостановлена на 90 суток решением Прибайкальского районного суда. Произошло это из-за недавнего массового отравления.
- Роспотребнадзор при проведении эпидемиологического расследования очага инфекционной (паразитарной) болезни в отношении организации, осуществляющей деятельность по предоставлению услуг питания детям в пищеблоке детского санаторно-оздоровительного лагеря, выявил нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Решение обращено к немедленному исполнению.
Как сообщал «Байкал-Daily», массовое отравление в «Байкальском Бору» произошло 23 августа. У детей разных возрастов начались тошнота и диарея, у некоторых поднялась температура. Всего заболели 28 человек.
Причиной массового отравления стал занос норовирусной инфекции, которая передавалась пищевым путём. В ходе эпидрасследования были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и др.
Заболевание протекало в лёгкой степени, и отравившиеся быстро пошли на поправку.
Следователи СК организовали доследственную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
В Бурятии суд приостановил работу лагеря после массового отравления
Общество, Фото:
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