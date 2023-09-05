На севере Бурятии росгвардейцы оказали помощь дацану

Сотрудников ведомства поблагодарили за оказанную поддержку
В селе Багдарин Баунтовского эвенкийского района Бурятии сотрудники и работники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь дацану «Даши Даржалин».
- Выражаю благодарность коллективу вневедомственной охраны в постоянной помощи нашему дацану. Хочу пожелать вам здоровья, благополучия, сил и беречь себя - отметил шэрэтээ Баунтовского дацана Жамбал лама.
По просьбе администрации буддийского храма росгвардейцы убрались на территории дацана, покрасили помещения, ограждения и входные ворота, а также привели в порядок священное культовое сооружение - буддийский субурган, в преддверии пятилетия со дня открытия дацана и встречи гостей.
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