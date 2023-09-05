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В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор, прицеп и бензопилу

В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор, прицеп и бензопилу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина безуспешно пытался оспорить приговор

Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

На суде установлено, что в мае он вырубил 15 сосен. Ущерб составил 218 тысяч рублей.

«Чёрного» лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы условно. Трактор, тракторный прицеп, бензопилу, которые были использованы при совершении преступления, суд конфисковал в доход государства.

Верховной суд республики рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого о несогласии с конфискацией техники и оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
черные лесорубы

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