Мужчина безуспешно пытался оспорить приговор
Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
На суде установлено, что в мае он вырубил 15 сосен. Ущерб составил 218 тысяч рублей.
«Чёрного» лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы условно. Трактор, тракторный прицеп, бензопилу, которые были использованы при совершении преступления, суд конфисковал в доход государства.
Верховной суд республики рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого о несогласии с конфискацией техники и оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор, прицеп и бензопилу
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