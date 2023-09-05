В Бурятии у «чёрного» лесоруба конфисковали трактор, прицеп и бензопилу

Мужчина безуспешно пытался оспорить приговор



Житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.



На суде установлено, что в мае он вырубил 15 сосен. Ущерб составил 218 тысяч рублей.



«Чёрного» лесоруба приговорили к двум годам лишения свободы условно. Трактор, тракторный прицеп, бензопилу, которые были использованы при совершении преступления, суд конфисковал в доход государства.



Верховной суд республики рассмотрел апелляционную жалобу осуждённого о несогласии с конфискацией техники и оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

