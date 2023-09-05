Она будет работать до середины сентября
В Бурятии начала работу горячая линия по вопросам питания школьников.
Специалисты управления Роспотребнадзора дадут всем желающим разъяснения о том, как часто должны питаться дети, что необходимо ребёнку в рационе, как должно быть организовано горячее питание в школах. Также специалисты ответят, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам, как организовать в школе питание ребёнка, которому необходима особая диета. Расскажут они и о нормативных документах и действующих санитарных правилах.
Вопросы можно задавать в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1213, 1223, 1224).
Горячая линия будет работать до 15 сентября.
В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию
Общество, Фото:
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