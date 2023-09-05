В Бурятии запустили горячую линию по школьному питанию

Она будет работать до середины сентября



В Бурятии начала работу горячая линия по вопросам питания школьников.



Специалисты управления Роспотребнадзора дадут всем желающим разъяснения о том, как часто должны питаться дети, что необходимо ребёнку в рационе, как должно быть организовано горячее питание в школах. Также специалисты ответят, что делать, если питание в школе не отвечает установленным нормам, как организовать в школе питание ребёнка, которому необходима особая диета. Расскажут они и о нормативных документах и действующих санитарных правилах.



Вопросы можно задавать в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1213, 1223, 1224).



Горячая линия будет работать до 15 сентября.



