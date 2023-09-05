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Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом

Улан-Удэ включили в десятку городов с самым комфортным общественным транспортом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Компанию столице Бурятии составили Казань, Тула и Южно-Сахалинск

Бурятскую столицу включили в число российских городов, где лучше всего работает общественный транспорт. Эксперты оценили мобильность жителей 200 населённых пунктов – за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Их, по мнению специалистов, корректнее сравнивать с мировыми столицами, пишут «Известия».

Авторы исследования учли данные опроса 52 тысяч человек, проведённого социологами, а также транзакционные показатели. Итоговое значение складывалось из продолжительности стандартной поездки на работу и домой, времени ожидания транспорта на остановке, интервалов его движения и уровня удовлетворённости пассажиров работой маршруток и автобусов.

В итоге в топ-10 попали Казань, Одинцово, Пермь, Салехард, Таганрог, Тверь, Тула, Улан-Удэ, Череповец и Южно-Сахалинск. Средняя продолжительность стандартной поездки в общественном транспорте в целом по России увеличилась с 18,3 минуты в 2021 году до 22 – в 2022-м. Причин тому несколько – рост территорий городов и, соответственно, протяжённости маршрутов, решения по оптимизации автомобильного трафика и внедрение систем отслеживания маршрутов.
общественный транспорт исследование

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