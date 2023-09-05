Реки в столице Бурятии продолжают отступать
Селенга в Улан-Удэ по-прежнему снижается. По данным на 5 сентября, она опустилась ещё на 9 сантиметров – до 135, а Уда – на 2, до 186. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.
Уровень воды в Байкале всё тот же – 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Только одна река в Бурятии вышла на пойму на 65 сантиметров. Это Баргузин в одноимённом селе.
В Улан-Удэ Селенга упала ещё на 9 сантиметров
Общество, Фото:
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