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Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей

Озеро в районе Бурятии остаётся опасным для людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдых там грозит эндокардитом и простатитом

Жителей и гостей Еравнинского района ещё месяц назад предупредили, что купание в некоторых местных водоёмах опасно для здоровья. Специалисты взяли там пробы воды и выявили превышение норматива по содержанию энтерококков.

Как сообщал «Байкал-Daily», это бактерии, которые могут вызвать инфекцию мочевых путей, эндокардит и простатит. Озеро Малое Еравное рядом с посёлком Ширинга по-прежнему представляет угрозу из-за энтерококков. Использовать воду из него рекомендуется – как и купаться там, отдыхать и заниматься спортом, рассказали в группе «Еравна-инфо.24/7».

- Это превышение свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, – отметили в отделе по делам ГО и ЧС райадминистрации. 
озеро вода безопасность Еравнинский район

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