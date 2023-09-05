В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале

Их пообещали установить в ближайшее время



Жители прибайкальского села Турка пожаловались на отсутствие тренажёров для детей в спортивном зале местной школы. Как выяснилось, его недавно отремонтировали, а про турники и прочее забыли.



- Когда будут устанавливать? Как дети должны заниматься, подтягиваться? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



Директор Туркинской СОШ Наталья Меринова пояснила: для занятий физкультурой в тёплое время на площадке возле учебного заведения есть целый спортивный комплекс, в том числе – для упражнений на подтягивание. Спортзал тоже оснастят необходимым оборудованием.



- Комплекс работ по установке турников там завершится в ближайшее время, – заверила Меринова.

