Их пообещали установить в ближайшее время
Жители прибайкальского села Турка пожаловались на отсутствие тренажёров для детей в спортивном зале местной школы. Как выяснилось, его недавно отремонтировали, а про турники и прочее забыли.
- Когда будут устанавливать? Как дети должны заниматься, подтягиваться? – поинтересовались сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Директор Туркинской СОШ Наталья Меринова пояснила: для занятий физкультурой в тёплое время на площадке возле учебного заведения есть целый спортивный комплекс, в том числе – для упражнений на подтягивание. Спортзал тоже оснастят необходимым оборудованием.
- Комплекс работ по установке турников там завершится в ближайшее время, – заверила Меринова.
В селе Бурятии школьников оставили без тренажёров в спортзале
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