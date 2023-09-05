Рейс S7 Москва - Улан-Удэ из-за тумана ушёл на запасной в Иркутск

Другие рейсы ожидаются по расписанию

«Сегодня туманит в аэропорту «Байкал», - сообщил 5 сентября в соцсетях гендиректор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев. - Видимость низкая, и безопасность прежде всего. Для нашего аэропорта это явление не частое, но бывает».

По его словам, в Улан-Удэ смогли приземлиться два самолёта из Новосибирска:

«А вот рейс 3031 из Москвы ушел на запасной в Иркутск. Сегодня нас страхует наш сосед. Ждём улучшения погоды».

По расписанию на сайте аэропорта Улан-Удэ, прилёт рейса S7 3031 из Иркутска в Улан-Удэ ожидался в 8:40. Вылет перенесён на 9:25.

Летом и осенью обычно «Байкал» страхует читинский и иркутский аэропорты. В них туманы наблюдаются гораздо чаще, чем в столице Бурятии.