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В Бурятии обещают до 30 градусов тепла

В Бурятии обещают до 30 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дождей в республике не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+30, местами +17,+22.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём +25,+27.
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