В Байкало-Ленском заповеднике становится больше черношапочных сурков

Этот подвид сурка малоизучен и крайне малочислен



Молодых черношапочных сурков обнаружили участники очередной экспедиции в Байкало-Ленском государственном заповеднике в Иркутской области.



Среди взрослых зверей были обнаружены четверо сеголетков; так называют особей, родившихся в текущем году. Наличие молодняка означает, что сурки чувствуют себя хорошо, а у колонии есть надежда на будущее.



- Мы привезли много видео- и фотоматериала, который ещё предстоит обработать. Только после этого возможно будет говорить о точном количестве зверьков на известном нам местообитании прибайкальского черношапочного сурка. Мы следим за состоянием этой колонии на протяжении нескольких последних лет. Вообще этот подвид сурка малоизучен, внесён в Красную книгу Иркутской области и крайне малочислен. После состоявшейся экспедиции оптимизма у нас больше: если в прошлых годах мы видели на известной нам колонии только по одному сеголетку, в этот раз – четверых. Неподалёку обнаружили нору, тоже сурочью, но она оказалась пустой. Возможно, кто-то из колонии пытался «отселиться», но попытка оказалась неудачной… Вообще рядом с изучаемой колонией немного мест с пригодными для обитания прибайкальского черношапочного сурка условиями, где у молодых зверей потенциально может быть своя «жилплощадь». Возможно, что в этом и кроется причина малочисленности вида. Ранее мы зафиксировали фотоловушками факт залегания в спячку в конце сентября, а первый выход – лишь 1 июня! Это ж сколько надо накопить жира, чтобы провести всё это время в норе?! Спят ли зверьки всё это время, или у них есть активность в норах, под камнями вне поверхности, ещё предстоит узнать. Мы нашли удачные места для установки фотоловушек. Возможно, часть тайн прибайкальских черношапочных сурков перестанут быть таковыми, - поделился руководитель экспедиции, заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.



Черношапочный сурок – обитатель высокогорных лугов. Занесён в Красную книгу России. Зверьки живут семьями, а несколько семей, расположенных на легко преодолимом для сурков расстоянии, образуют колонию.





