В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по внедорожному спорту

Очередной этап проведут в конце следующей недели



16 сентября в Бурятии пройдёт пятый этап кубка республики по внедорожному спорту «Бабье лето 2023». Предварительно районом проведения соревнований могут стать окрестности Абрамовского озера.



Автомобилисты посоревнуются в классах «Дискавери», «Стандарт», «Туризм» и «Спорт». В 8:00 откроется базовый лагерь и начнётся регистрация спортсменов. В 10:30 будет дан старт соревнованиям. В 17:30 состоится торжественная официальная часть с награждением победителей.



Как сообщают организаторы, пока программа неокончательная, в ней могут произойти изменения.



Возрастное ограничение: 0+.

