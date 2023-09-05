Очередной этап проведут в конце следующей недели
16 сентября в Бурятии пройдёт пятый этап кубка республики по внедорожному спорту «Бабье лето 2023». Предварительно районом проведения соревнований могут стать окрестности Абрамовского озера.
Автомобилисты посоревнуются в классах «Дискавери», «Стандарт», «Туризм» и «Спорт». В 8:00 откроется базовый лагерь и начнётся регистрация спортсменов. В 10:30 будет дан старт соревнованиям. В 17:30 состоится торжественная официальная часть с награждением победителей.
Как сообщают организаторы, пока программа неокончательная, в ней могут произойти изменения.
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В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по внедорожному спорту
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