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В лесах Бурятии раскладывают вакцины от бешенства

В лесах Бурятии раскладывают вакцины от бешенства
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Работы продолжат до конца этой недели

Всю прошлую неделю сотрудники Бурприроднадзора раскладывали в лесах для диких животных вакцины от бешенства

Работы проведены во всех районах. На этой неделе вакцинация проводится в Мухоршибирском, Бичурском, Тарбагатайском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ, сообщили в Бурприроднадзоре.

Как сообщал «Байкал-Daily», плановая иммунизация против бешенства диких плотоядных животных вакциной «Рабистав» в Бурятии началась 28 августа и продлится до 8 сентября.

Брикеты-приманки с вакциной раскладывают вручную в местах обитания диких плотоядных животных. Всего специалисты распределят более 150 тысяч доз и пройдут более 7 тысяч километров. 

бешенство

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