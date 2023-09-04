В лесах Бурятии раскладывают вакцины от бешенства

Работы продолжат до конца этой недели
Всю прошлую неделю сотрудники Бурприроднадзора раскладывали в лесах для диких животных вакцины от бешенства
Работы проведены во всех районах. На этой неделе вакцинация проводится в Мухоршибирском, Бичурском, Тарбагатайском, Прибайкальском районах и пригороде Улан-Удэ, сообщили в Бурприроднадзоре.
Как сообщал «Байкал-Daily», плановая иммунизация против бешенства диких плотоядных животных вакциной «Рабистав» в Бурятии началась 28 августа и продлится до 8 сентября
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Брикеты-приманки с вакциной раскладывают вручную в местах обитания диких плотоядных животных. Всего специалисты распределят более 150 тысяч доз и пройдут более 7 тысяч километров.
Работы продолжат до конца этой недели
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