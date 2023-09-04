Участники почтили память павших в боях
2 сентября в столице Бурятии прошла акция, посвящённая окончанию Второй мировой войны. Её провели на мемориале Победы. В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость в годы Второй мировой войны, были возложены цветы и объявлена минута молчания.
В Октябрьском районе Улан-Удэ также почтили память участников Великой Отечественной войны. На мемориале воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, состоялась церемония возложения цветов, посвящённая окончанию Второй мировой войны. После возложения цветов участники почтили память павших в боях минутой молчания, сообщает управление по информационной политике.
В Улан-Удэ состоялись акции, приуроченные к окончанию Второй мировой войны
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