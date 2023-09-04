В Улан-Удэ состоялись акции, приуроченные к окончанию Второй мировой войны

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Участники почтили память павших в боях



2 сентября в столице Бурятии прошла акция, посвящённая окончанию Второй мировой войны. Её провели на мемориале Победы. В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость в годы Второй мировой войны, были возложены цветы и объявлена минута молчания.



В Октябрьском районе Улан-Удэ также почтили память участников Великой Отечественной войны. На мемориале воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, состоялась церемония возложения цветов, посвящённая окончанию Второй мировой войны. После возложения цветов участники почтили память павших в боях минутой молчания, сообщает управление по информационной политике.

