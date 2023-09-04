В Бурятии ожидается переменчивая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По ночам будет довольно прохладно, а днём местами +25



В ближайшие дни в Бурятии ожидается хмурая погода. Прогнозируются дожди, холодный ветер, а ночью в северных районах республики ударят заморозки. При этом местами в дневные часы столбик термометра поднимется до +25.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 5 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до -3, днём +25,+30, местами +17,+22.



В среду, 6 сентября, облачно, ночью местами, днём на большей части территории дожди, по югу сильные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +2,+7, днём +20,+25, местами +11,+16.



В четверг, 7 сентября, ночью на большей части территории дожди, местами сильные. Днём переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13, местами 0,+5, днём +18,+23, местами +11,+16.

