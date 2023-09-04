04 сентября

03 сентября

Популярное

В Бурятии ожидается переменчивая погода

В Бурятии ожидается переменчивая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По ночам будет довольно прохладно, а днём местами +25

В ближайшие дни в Бурятии ожидается хмурая погода. Прогнозируются дожди, холодный ветер, а ночью в северных районах республики ударят заморозки. При этом местами в дневные часы столбик термометра поднимется до +25.

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 5 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +1,+6, по северу до -3, днём +25,+30, местами +17,+22.

В среду, 6 сентября, облачно, ночью местами, днём на большей части территории дожди, по югу сильные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, утром и днём с переходом на северо-западный 7-12, днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +2,+7, днём +20,+25, местами +11,+16.

В четверг, 7 сентября, ночью на большей части территории дожди, местами сильные. Днём переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13, местами 0,+5, днём +18,+23, местами +11,+16.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В лесах Бурятии раскладывают вакцины от бешенства
В лесах Бурятии раскладывают вакцины от бешенства
Общество, 04.09.2023
Работы продолжат до конца этой недели
В Улан-Удэ девочка покалечилась, напоровшись на металлические штыри
В Улан-Удэ девочка покалечилась, напоровшись на металлические штыри
Общество, 04.09.2023
За травму на детской площадке придётся ответить управляшке 
В Бурятии ожидается переменчивая погода
В Бурятии ожидается переменчивая погода
Общество, 04.09.2023
По ночам будет довольно прохладно, а днём местами +25
Росгвардейцы провели уроки мужества в школах Бурятии
Росгвардейцы провели уроки мужества в школах Бурятии
Общество, 04.09.2023
Росгвардейцы рассказали о теракте, произошедшем 1 сентября 2004 года в Беслане
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Общество, 04.09.2023
За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров
В Бурятии женщина сломала ногу при сборе грибов
В Бурятии женщина сломала ногу при сборе грибов
Общество, 04.09.2023
Её пришлось эвакуировать из леса на носилках

В Улан-Удэ вновь продлили сроки возвращения горячей воды
В Улан-Удэ вновь продлили сроки возвращения горячей воды
Общество, 04.09.2023
Строительно-монтажные работы на тепломагистрали №3 продолжаются
В Бурятии лесники нашли непотушенный костёр
В Бурятии лесники нашли непотушенный костёр
Общество, 04.09.2023
Его оставили сборщики грибов

Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию
Депутат Госдумы заявил, что забайкальцы ездят заправлять автомобили в Бурятию
Общество, 04.09.2023
По его словам, автотопливо в соседнем регионе стоит дешевле 
В улан-удэнский травмпункт поступил рентген-аппарат за 16 млн
В улан-удэнский травмпункт поступил рентген-аппарат за 16 млн
Общество, 04.09.2023
Его получил травмпункт на улице Куйбышева
Большинству улан-удэнцев приходится болеть на работе
Большинству улан-удэнцев приходится болеть на работе
Общество, 04.09.2023
Захворавшим горожанам невыгодно уходить на больничный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^