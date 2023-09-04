04 сентября

03 сентября

Популярное

В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»

В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие могут дети не старше 14 лет

11 сентября в Бурятии в восьмой раз стартует ежегодная межрегиональная экологическая акция «#проБайкалчитай». Цель мероприятия – воспитание ответственного, бережного отношения к флоре и фауне озера, любви к родному краю, активизация работы библиотек по продвижению книг краеведческой и экологической тематики.

Тема акции в этом году: «Царь-рыба озера Байкал». Для того чтобы стать её участником необходимо выбрать из предложенного списка или найти самостоятельно фрагмент из произведений про байкальских рыб. В единый день, 11 сентября, в библиотеках и на площадках, с которыми сотрудничают библиотеки, организовать «Громкие чтения». В качестве читающего перед собравшейся аудиторией может выступить любой желающий (педагоги, библиотекари, артисты, общественные деятели, старшеклассники и т.п.). Акция может быть, как самостоятельным мероприятием, так и частью мероприятий, посвящённых озеру Байкал. В последнем случае формат мероприятий избирается самими участниками.

Акция проводится в стационарном режиме. Дополнительно можно записать видео и разместить его в социальных сетях с пометкой «#проБайкалчитай». Если нет возможности выложить видео самостоятельно, его необходимо отправить на почту республиканской детско-юношеской библиотеки ([email protected]). Кроме этого, после завершения акции сюда же необходимо отправить статистические данные.

Как сообщает пресс-служба РДЮБ, в прошлом году в акции приняло участие более 1200 детей и молодёжи из разных регионов нашей страны: Республик Удмуртии, Крыма, Калужской, Смоленской, Орловской, Курганской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Ульяновской, Липецкой, Томской, Омской и Калининградской областей.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия акция литература Байкал библиотека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
Общество, 04.09.2023
Открытие и освящение проведут в Мухоршибирском районе
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество, 04.09.2023
Принять участие могут дети не старше 14 лет
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
Общество, 04.09.2023
Также в области собираются учредить День памяти медработников
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
Общество, 04.09.2023
Его дали в честь окончания Второй мировой войны
В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
Общество, 04.09.2023
На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»
В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России
В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России
Общество, 04.09.2023
Олимпийская чемпионка прилетит в Забайкалье на всероссийские соревнования
В Иркутской области отметили День Байкала
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, 04.09.2023
В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция
Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Общество, 04.09.2023
Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»
В Агинском округе открыли первый памятник участникам СВО
В Агинском округе открыли первый памятник участникам СВО
Общество, 04.09.2023
Бронзовая композиция называется «Мать встречает сына»
В Иркутске стартовали Дни русской духовности и культуры
В Иркутске стартовали Дни русской духовности и культуры
Общество, 04.09.2023
В честь открытия состоялся крестный ход
В Агинском округе установили доску Герою России
В Агинском округе установили доску Герою России
Общество, 04.09.2023
Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге
Поезд Иркутск – Забайкальск будет ходить до 11 декабря
Поезд Иркутск – Забайкальск будет ходить до 11 декабря
Общество, 04.09.2023
Продлён период курсирования поезда до границы с Китаем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^