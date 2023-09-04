Принять участие могут дети не старше 14 лет
11 сентября в Бурятии в восьмой раз стартует ежегодная межрегиональная экологическая акция «#проБайкалчитай». Цель мероприятия – воспитание ответственного, бережного отношения к флоре и фауне озера, любви к родному краю, активизация работы библиотек по продвижению книг краеведческой и экологической тематики.
Тема акции в этом году: «Царь-рыба озера Байкал». Для того чтобы стать её участником необходимо выбрать из предложенного списка или найти самостоятельно фрагмент из произведений про байкальских рыб. В единый день, 11 сентября, в библиотеках и на площадках, с которыми сотрудничают библиотеки, организовать «Громкие чтения». В качестве читающего перед собравшейся аудиторией может выступить любой желающий (педагоги, библиотекари, артисты, общественные деятели, старшеклассники и т.п.). Акция может быть, как самостоятельным мероприятием, так и частью мероприятий, посвящённых озеру Байкал. В последнем случае формат мероприятий избирается самими участниками.
Акция проводится в стационарном режиме. Дополнительно можно записать видео и разместить его в социальных сетях с пометкой «#проБайкалчитай». Если нет возможности выложить видео самостоятельно, его необходимо отправить на почту республиканской детско-юношеской библиотеки ([email protected]). Кроме этого, после завершения акции сюда же необходимо отправить статистические данные.
Как сообщает пресс-служба РДЮБ, в прошлом году в акции приняло участие более 1200 детей и молодёжи из разных регионов нашей страны: Республик Удмуртии, Крыма, Калужской, Смоленской, Орловской, Курганской, Нижегородской, Самарской, Ростовской, Ульяновской, Липецкой, Томской, Омской и Калининградской областей.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
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