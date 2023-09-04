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Сотрудники УФСИН Бурятии посетили Меркитскую крепость

Сотрудники УФСИН Бурятии посетили Меркитскую крепость
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они прошлись по экотропе

Пресс-служба УФСИН по Бурятии рассказала, как сотрудники посетили Меркитскую крепость, расположенную в Тугнуйской долине Мухоршибирского района.

- Начальник караула отдела охраны лечебно-исправительного учреждения №5 Саян Цыбанов провёл экскурсию по пешеходной экологической тропе, протяжённость которой составляет 5,2 км, а высота доходит до 900 метров. Он рассказал о местности, её истории и легенде, а также показал археологические памятники и смотровые площадки крепости, - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на свежем воздухе отдохнули 32 сотрудника подведомственных учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии.



УФСИН Меркитская крепость

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