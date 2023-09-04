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В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»

В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
Общество,  Фото:pixabay.com
На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»

7 сентября в Улан-Удэ под открытым небом проведут музыкально-развлекательную программу «Золотые 70-е». Мероприятие состоится на «Арт-чердаке», расположенном на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии.

На крытой части смотровой площадки будет оформлена фотозона в стиле интерьеров 70-х годов: телевизор, дисковый телефон, виниловые пластинки и проигрыватель, диван, ковёр и другие ретро изделия советского времени. В живом исполнении прозвучит музыка 70-х. Ведущий вечера проведёт для зрителей тематические викторины и конкурсы. Также в рамках мероприятия пройдёт дискотека.

Мероприятие станет завершающим событием летнего сезона культурно-просветительских проектов на открытом воздухе. Вход на него свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия библиотека проект

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