В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»

На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»



7 сентября в Улан-Удэ под открытым небом проведут музыкально-развлекательную программу «Золотые 70-е». Мероприятие состоится на «Арт-чердаке», расположенном на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии.



На крытой части смотровой площадки будет оформлена фотозона в стиле интерьеров 70-х годов: телевизор, дисковый телефон, виниловые пластинки и проигрыватель, диван, ковёр и другие ретро изделия советского времени. В живом исполнении прозвучит музыка 70-х. Ведущий вечера проведёт для зрителей тематические викторины и конкурсы. Также в рамках мероприятия пройдёт дискотека.



Мероприятие станет завершающим событием летнего сезона культурно-просветительских проектов на открытом воздухе. Вход на него свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение: 6+.

