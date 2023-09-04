На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»
7 сентября в Улан-Удэ под открытым небом проведут музыкально-развлекательную программу «Золотые 70-е». Мероприятие состоится на «Арт-чердаке», расположенном на смотровой площадке национальной библиотеки Бурятии.
На крытой части смотровой площадки будет оформлена фотозона в стиле интерьеров 70-х годов: телевизор, дисковый телефон, виниловые пластинки и проигрыватель, диван, ковёр и другие ретро изделия советского времени. В живом исполнении прозвучит музыка 70-х. Ведущий вечера проведёт для зрителей тематические викторины и конкурсы. Также в рамках мероприятия пройдёт дискотека.
Мероприятие станет завершающим событием летнего сезона культурно-просветительских проектов на открытом воздухе. Вход на него свободный, сообщает пресс-служба библиотеки.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция
Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»
Бронзовая композиция называется «Мать встречает сына»
В честь открытия состоялся крестный ход
Участники почтили память павших в боях
Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге
Продлён период курсирования поезда до границы с Китаем
Им пообещали предоставить квартиры с ремонтом
Он состоится в конце этой недели
Спортсмен стал призёром соревнований по ралли-кроссу
За счёт них горожане облагораживают свои дворики
Уже скоро новоиспечённые сотрудники полиции получат первые служебные удостоверения
«Здоровое питание заключается не в строгих ограничениях, а в правильном подходе к балансу и качеству продуктов», - отмечают специалисты
Всего в школах обучается более 67 тысяч детей
Познавательный рейс состоится в середине дня