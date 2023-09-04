В Монголии возобновилось движение пассажирских поездов в Китай

Первый поезд прибыл в Эрлянь 1 сентября



Возобновляется движение пассажирских поездов из Монголии в Китай по маршруту Улан-Батор – Замын-Ууд – Эрлянь, которое было приостановлено три года назад из-за пандемии коронавируса. Первый поезд отправился из Улан-Батора 31 августа и прибыл в КНР 1 сентября.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также обсуждается вопрос возобновления в ближайшее время движения пассажирских поездов по маршрутам Улан-Батор – Хух-Хото и Улан-Батор – Пекин.

