Первый поезд прибыл в Эрлянь 1 сентября
Возобновляется движение пассажирских поездов из Монголии в Китай по маршруту Улан-Батор – Замын-Ууд – Эрлянь, которое было приостановлено три года назад из-за пандемии коронавируса. Первый поезд отправился из Улан-Батора 31 августа и прибыл в КНР 1 сентября.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также обсуждается вопрос возобновления в ближайшее время движения пассажирских поездов по маршрутам Улан-Батор – Хух-Хото и Улан-Батор – Пекин.
В Монголии возобновилось движение пассажирских поездов в Китай
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