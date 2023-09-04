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В Бурятии привлекли к ответственности браконьеров кедрового ореха

В Бурятии привлекли к ответственности браконьеров кедрового ореха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их поймали в Заиграевском районе

В Заиграевском районе Бурятии лесники пресекли деятельность и составили административные протоколы на браконьеров, незаконно добывавших кедровый орех до открытия сезона.

- При патрулировании сотрудники Заиграевского лесхоза и лесничества обнаружили автомобиль УАЗ, принадлежащий жителям, которые заготавливали кедровый орех. По словам мужчин, они решили заготовить шишки для собственных нужд в неустановленный срок. На нарушителей был составлен административный протокол по статье 8.25 ч.3 КоАП РФ за нарушение правил использования лесов, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Нарушителям теперь предстоит выплатить штраф.

Заготовка кедрового ореха, в Бурятии стартует 12 сентября. Сейчас лесники готовят список мест заготовки кедрового ореха для собственных нужд во время особого противопожарного режима. Перечень мест будет размещён на официальном сайте агентства лесного хозяйства.

Собирать орех несозревшим – значит, причинять вред деревьям, которые могут заболеть или даже погибнуть.

При этом брать лучше опавшие шишки. Запрещена заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев. При использовании колота дерево серьёзно повреждается – в результате отмирает кора. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может в итоге погибнуть за пять.

орехи

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