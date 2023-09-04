В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН открыли соляную комнату

Сеансы будут длиться по 40 минут
Для сотрудников уголовно-исполнительной системы Бурятии открыли соляную комнату – кабинет галотерапии. Он появился в филиале Центра медицинской и социальной реабилитации МСЧ-3, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Площадь галокамеры составляет 21 кв. м. В такой комнате на сеансе могут одновременно присутствовать шесть человек, а один сеанс длится 40 минут.
- Регулярные посещения соляной пещеры приводят к укреплению иммунитета, положительно влияют на бронхолегочную систему, благоприятно воздействует на кожу, а также курсовое посещение соляной пещеры имеет сильный расслабляющий эффект, снимает стрессы, нервное напряжение, восстанавливает силы, - отметили медики.
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Сеансы будут длиться по 40 минут
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