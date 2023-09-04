В Улан-Удэ девочка покалечилась, напоровшись на металлические штыри





По словам Натальи Ганькиной, решение ещё не вступило в законную силу. «Держу на контроле вопрос фактического исполнения судебного решения», – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте».



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