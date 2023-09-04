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В Улан-Удэ девочка покалечилась, напоровшись на металлические штыри

В Улан-Удэ девочка покалечилась, напоровшись на металлические штыри
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За травму на детской площадке придётся ответить управляшке

К уполномоченному по правам ребёнка в РБ Наталье Ганькиной обратилась жительница бурятской столицы. Как выяснилось, её семилетняя дочка получила серьёзную травму на детской площадке на улице Шаляпина. Девочка упала прямо на металлические штыри сломанного турника.

Произошло всё ещё год назад – в июне 2022-го. Улан-удэнка не раз обращалась в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности управляющую компанию – именно она должна следить за игровой зоной. Однако женщина так ничего и не добилась.

Детский омбудсмен обратилась в прокуратуру Железнодорожного района. Надзорное ведомство подало иск в суд в интересах ребёнка о взыскании моральной и материальной компенсации. Эти требования удовлетворили. 

По словам Натальи Ганькиной, решение ещё не вступило в законную силу. «Держу на контроле вопрос фактического исполнения судебного решения», – написала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте».
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