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Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО

Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»

Студенческий спортивный клуб Бурятского госуниверситета «Байкальские волки» занял первое место в Дальневосточном федеральном округе и 35 место в общем рейтинге всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 2022-2023» за учебный период. В нём принимало участие более чем 800 клубов по всей территории России.

- Конкурс реализовывался в целях развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, мониторинга деятельности студенческих спортивных клубов России, выявления лучших ССК в масштабе страны, а также для повышения эффективности и качества деятельности ССК и мотивация для них, - сообщили в спортклубе «Байкальские волки».

Бурятия вузы спорт

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