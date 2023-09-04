Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»
Студенческий спортивный клуб Бурятского госуниверситета «Байкальские волки» занял первое место в Дальневосточном федеральном округе и 35 место в общем рейтинге всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 2022-2023» за учебный период. В нём принимало участие более чем 800 клубов по всей территории России.
- Конкурс реализовывался в целях развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, мониторинга деятельности студенческих спортивных клубов России, выявления лучших ССК в масштабе страны, а также для повышения эффективности и качества деятельности ССК и мотивация для них, - сообщили в спортклубе «Байкальские волки».
Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»
Олимпийская чемпионка прилетит в Забайкалье на всероссийские соревнования
В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция
Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»
Бронзовая композиция называется «Мать встречает сына»
В честь открытия состоялся крестный ход
Участники почтили память павших в боях
Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге
Продлён период курсирования поезда до границы с Китаем
Им пообещали предоставить квартиры с ремонтом
Он состоится в конце этой недели
Спортсмен стал призёром соревнований по ралли-кроссу
За счёт них горожане облагораживают свои дворики
Уже скоро новоиспечённые сотрудники полиции получат первые служебные удостоверения
«Здоровое питание заключается не в строгих ограничениях, а в правильном подходе к балансу и качеству продуктов», - отмечают специалисты