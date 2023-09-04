Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО

Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»



Студенческий спортивный клуб Бурятского госуниверситета «Байкальские волки» занял первое место в Дальневосточном федеральном округе и 35 место в общем рейтинге всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб 2022-2023» за учебный период. В нём принимало участие более чем 800 клубов по всей территории России.



- Конкурс реализовывался в целях развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, мониторинга деятельности студенческих спортивных клубов России, выявления лучших ССК в масштабе страны, а также для повышения эффективности и качества деятельности ССК и мотивация для них, - сообщили в спортклубе «Байкальские волки».



