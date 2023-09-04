За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров
Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 4 сентября, она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 144, а Уда – на 4, до 188. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.
Уровень воды в Байкале остался прежним – 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Сейчас в Бурятии наблюдается выход одной реки на пойму на 69 сантиметров. Это Баргузин в одноимённом селе.
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
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