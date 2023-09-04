Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она опустилась ещё на 8 сантиметров



Селенга в столице Бурятии продолжает снижаться. По данным на 4 сентября, она опустилась ещё на 8 сантиметров – до 144, а Уда – на 4, до 188. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.



Уровень воды в Байкале остался прежним – 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Сейчас в Бурятии наблюдается выход одной реки на пойму на 69 сантиметров. Это Баргузин в одноимённом селе.