В Улан-Удэ вновь продлили сроки возвращения горячей воды

Строительно-монтажные работы на тепломагистрали №3 продолжаются



В Улан-Удэ озвучили новые сроки возвращения горячей воды жителям Советского и Железнодорожного района. Без горячей воды они находятся уже почти четыре месяца - с 10 мая.



Сперва горячую воду планировали подать 20 июля. Затем сроки продлили до 20 августа. Позже был назван новый срок – до 6 сентября. Сегодня мэрия выпустила сообщение, в котором фигурирует формулировка « с 6 сентября».



«Строительно-монтажные работы по стволу тепломагистрали №3 в Железнодорожном районе вышли на заключительный этап. Подрядная организация «ПСК Развитие», которая ведет реконструкцию, закрывает тепловые камеры. В настоящий момент идет заполнение водой трубопроводов тепломагистралей № 2 и 3. Горячую воду горожанам планируется подать поэтапно с 6 сентября», - говорится в сообщении мэрии Улан-Удэ.



Об особенностях реконструкции и сложности объекта ранее рассказала заместитель мэра - председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева:



- Проектом была предусмотрена реконструкция, это не просто ремонт. Мы меняем характеристики трубопровода. Абсолютно новый объект, абсолютно новая теплотрасса, которая проходит в прежнем месте. Масштабный проект по реконструкции тепломагистрали №3 позволит обеспечить надежность теплоснабжения города на 50-60 лет вперёд и перевести порядка 10 тысяч потребителей микрорайона Стеклозавод на централизованное теплоснабжение. При этом будут закрыты четыре неэффективные угольные и мазутные котельные, которые наносят большой вред экологии города.



