04 сентября

03 сентября

Популярное

Бурятия примет всероссийскую олимпиаду по Байкаловедению

Бурятия примет всероссийскую олимпиаду по Байкаловедению
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Её проведут в Кабанском районе

С 6 по 8 сентября на берегу озера Байкал, в селе Сухая Кабанского района Бурятии состоится всероссийская олимпиада по Байкаловедению. Мероприятие пройдёт в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальские волны».

- Стоит отметить, что олимпиада проводится уже восемнадцатый раз и традиционно привлекает большое внимание научной и экологической общественности, школьников, прочих заинтересованных лиц, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ. - Благодаря проведению олимпиады школьники со всей страны лучше узнают природу Байкала, станут экологически грамотными и ответственными представителями нового поколения гражданского общества.

Торжественное открытие олимпиады состоится 6 сентября, с 15:00 до 16:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Байкал олимпиада школьников байкаловедение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
В Бурятии освятят дворец Чойжил Сахюусана
Общество, 04.09.2023
Открытие и освящение проведут в Мухоршибирском районе
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
В Бурятии проведут акцию «#проБайкалчитай»
Общество, 04.09.2023
Принять участие могут дети не старше 14 лет
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от ковида
Общество, 04.09.2023
Также в области собираются учредить День памяти медработников
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
В Чите во второй раз прозвучал полуденный выстрел
Общество, 04.09.2023
Его дали в честь окончания Второй мировой войны
В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
В Улан-Удэ вспомнят «Золотые 70-е»
Общество, 04.09.2023
На крыше нацбиблиотеки откроет двери «Арт-чердак»
В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России
В Чите собрались гимнастки из 22 регионов России
Общество, 04.09.2023
Олимпийская чемпионка прилетит в Забайкалье на всероссийские соревнования
В Иркутской области отметили День Байкала
В Иркутской области отметили День Байкала
Общество, 04.09.2023
В рамках праздника в столице региона прошла экологическая акция
Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Студенческий спортклуб Бурятии стал первым в ДФО
Общество, 04.09.2023
Опубликован рейтинг всероссийского конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб»
В Агинском округе открыли первый памятник участникам СВО
В Агинском округе открыли первый памятник участникам СВО
Общество, 04.09.2023
Бронзовая композиция называется «Мать встречает сына»
В Иркутске стартовали Дни русской духовности и культуры
В Иркутске стартовали Дни русской духовности и культуры
Общество, 04.09.2023
В честь открытия состоялся крестный ход
В Агинском округе установили доску Герою России
В Агинском округе установили доску Герою России
Общество, 04.09.2023
Доска в память о подвиге появилась на стене школы в Урда-Аге
Поезд Иркутск – Забайкальск будет ходить до 11 декабря
Поезд Иркутск – Забайкальск будет ходить до 11 декабря
Общество, 04.09.2023
Продлён период курсирования поезда до границы с Китаем

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^