Её проведут в Кабанском районе
С 6 по 8 сентября на берегу озера Байкал, в селе Сухая Кабанского района Бурятии состоится всероссийская олимпиада по Байкаловедению. Мероприятие пройдёт в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальские волны».
- Стоит отметить, что олимпиада проводится уже восемнадцатый раз и традиционно привлекает большое внимание научной и экологической общественности, школьников, прочих заинтересованных лиц, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ. - Благодаря проведению олимпиады школьники со всей страны лучше узнают природу Байкала, станут экологически грамотными и ответственными представителями нового поколения гражданского общества.
Торжественное открытие олимпиады состоится 6 сентября, с 15:00 до 16:00.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет всероссийскую олимпиаду по Байкаловедению
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