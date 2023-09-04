Бурятия примет всероссийскую олимпиаду по Байкаловедению

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Её проведут в Кабанском районе



С 6 по 8 сентября на берегу озера Байкал, в селе Сухая Кабанского района Бурятии состоится всероссийская олимпиада по Байкаловедению. Мероприятие пройдёт в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальские волны».



- Стоит отметить, что олимпиада проводится уже восемнадцатый раз и традиционно привлекает большое внимание научной и экологической общественности, школьников, прочих заинтересованных лиц, - сообщает ресурсный эколого-биологический центр РБ. - Благодаря проведению олимпиады школьники со всей страны лучше узнают природу Байкала, станут экологически грамотными и ответственными представителями нового поколения гражданского общества.



Торжественное открытие олимпиады состоится 6 сентября, с 15:00 до 16:00.



Возрастное ограничение: 6+.

