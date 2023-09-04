Его оставили сборщики грибов
В Бурятии сохраняется пожароопасная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Ежедневно в районах республики меняется класс пожарной опасности и варьируется от 2-го до 4-го. В связи с чем, ограничено пребывание граждан в лесах.
Собирать дикоросы не запрещено, определены места для их сбора. Несмотря на это, жители продолжают нарушать правила пожарной безопасности в лесах. Так, при патрулировании в Иволгинском районе был обнаружен не потушенный костёр в лесу, оставленный сборщиками дикоросов.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;
на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.
- Ситуация с лесными пожарами остается стабильной, тем не менее продолжаем патрулировать леса. Ни в коем случае не снижаем темп работ, усиливаем разведку леса. Идёт активный сбор дикоросов, контролируем нахождения граждан в лесу и следим за соблюдением правил противопожарной безопасности. Хочу отметить хорошую работу по выявлению нарушений в Бичурском районе. Также активно готовимся к отопительному сезону, а именно занимаемся заготовкой дровяной древесины для населения, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.
В Бурятии лесники нашли непотушенный костёр
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