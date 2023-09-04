В Бурятии лесники нашли непотушенный костёр

Его оставили сборщики грибов



В Бурятии сохраняется пожароопасная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Ежедневно в районах республики меняется класс пожарной опасности и варьируется от 2-го до 4-го. В связи с чем, ограничено пребывание граждан в лесах.



Собирать дикоросы не запрещено, определены места для их сбора. Несмотря на это, жители продолжают нарушать правила пожарной безопасности в лесах. Так, при патрулировании в Иволгинском районе был обнаружен не потушенный костёр в лесу, оставленный сборщиками дикоросов.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:



На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.



- Ситуация с лесными пожарами остается стабильной, тем не менее продолжаем патрулировать леса. Ни в коем случае не снижаем темп работ, усиливаем разведку леса. Идёт активный сбор дикоросов, контролируем нахождения граждан в лесу и следим за соблюдением правил противопожарной безопасности. Хочу отметить хорошую работу по выявлению нарушений в Бичурском районе. Также активно готовимся к отопительному сезону, а именно занимаемся заготовкой дровяной древесины для населения, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской.



