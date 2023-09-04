Поезд Иркутск – Забайкальск будет ходить до 11 декабря

Продлён период курсирования поезда до границы с Китаем



Период курсирования поезда №328/327 Иркутск – Забайкальск – Иркутск продлён до 11 декабря 2023 года. Ранее планировалось, что поезд будет курсировать до конца августа.



Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00:15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 9:15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13:41 и возвращаться в Иркутск в 18:14 на следующий день. Время указано местное.



В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, а также штабной вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.



Напомним, в первый рейс поезд №328/327 Иркутск – Забайкальск – Иркутск отправился 29 апреля этого года после снятия коронавирусных ограничений со стороны Китая. С этого момента его пассажирами стали более 30 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.



Как сообщает пресс-служба ЗабЖД продление связано с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с КНР.





