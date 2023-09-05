Соревнования пройдут в октябре
Иркутск готовится к проведению чемпионата и первенства России по бильярдному спорту. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из различных регионов страны.
На чемпионате России среди мужчин и женщин определят сильнейших в «динамичной пирамиде». Открытие состоится 24 октября. Соревнования завершатся 29 октября.
Первенство страны проводится среди спортсменов до 13, 16 и 19 лет в дисциплине «свободная пирамида». Церемония открытия пройдёт 17 октября. Соревнования продлятся до 23 октября.
- Вход на турниры для зрителей свободный, - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет чемпионат России по бильярду
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