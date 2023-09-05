Иркутск примет чемпионат России по бильярду

Соревнования пройдут в октябре



Иркутск готовится к проведению чемпионата и первенства России по бильярдному спорту. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из различных регионов страны.



На чемпионате России среди мужчин и женщин определят сильнейших в «динамичной пирамиде». Открытие состоится 24 октября. Соревнования завершатся 29 октября.



Первенство страны проводится среди спортсменов до 13, 16 и 19 лет в дисциплине «свободная пирамида». Церемония открытия пройдёт 17 октября. Соревнования продлятся до 23 октября.



- Вход на турниры для зрителей свободный, - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

