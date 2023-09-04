В улан-удэнский травмпункт поступил рентген-аппарат за 16 млн





В травмпункт №1 в Улан-Удэ поступило новое оборудование - рентгеновский диагностический цифровой комплекс «Ренекс-РЦ».Этот аппарат предназначен для проведения всех видов рентгена – при положении пациента стоя, сидя и лёжа.- Данное оборудование поступило к нам в варианте исполнения №7. Помимо основного комплекса, в комплекте идут стол и стойка для снимков, медицинский термографический принтер, дозиметр и специальное программное обеспечение для работы на аппарате. Мы рады, что наша материально-техническая база обновляется, и мы можем работать на современном оборудовании, - прокомментировала главный врач городской поликлиники № 1 Наталья Бадмаева.Закупка оборудования стала возможна благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Стоимость комплекса – около 16 млн рублей.